Devisen: Eurokurs wenig bewegt

Am Markt bleibt die Ukraine-Krise ein beherrschendes Thema. Zuletzt gab es widersprüchliche Meldungen zu russischen Truppenbewegungen in der Grenzregion. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin warf Russland eine weitere Aufstockung von Truppen und Ausrüstung an der Grenze zur Ukraine vor. Nach Einschätzung von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg gibt es bisher keine Anzeichen für einen Rückzug russischer Truppen oder eine Deeskalation der Lage. Russland seinerseits forderte die USA zum Abzug ihrer Streitkräfte aus Zentral-, Ost- und Südosteuropa sowie aus dem Baltikum auf.

bek/he/mk/

(AWP)