Devisen: Eurokurs wenig bewegt nach zeitweisem Vierwochentief

Zum Franken fiel der Euro derweil wieder unter die Marke von 1,08 Franken, die er am Mittag überschritten hatte. So kostete er kurz nach 21 Uhr Schweizer Zeit 1,0791 Franken. Der "Greenback" ging bei 0,8875 Franken um und war somit geringfügig günstiger als am Mittag.

Die zwischenzeitlichen Verluste, mit denen der Euro an die Entwicklung der vergangenen Tage angeknüpft hatte, waren der Aussicht auf ein grosses Konjunkturhilfspaket des designierten US-Präsidenten Joe Biden für die Folgen der Corona-Pandemie geschuldet. Die damit entfachten Wachstumshoffnungen haben zuletzt die Renditen der US-Staatsanleihen angetrieben und damit auch den Dollar gestärkt. Biden will sich noch an diesem Donnerstag zu seinen Plänen äussern./gl/he/kw

