Devisen: Eurokurs wenig bewegt - Rede von Powell bewegt kaum

Der Euro zeigt sich am Dienstagabend zum Franken weiterhin klar fester und notiert mit 1,0995 Franken nicht nur weiterhin deutlich über der Marke von 1,09 Franken, sondern nähert sich gar der 1,10er-Marke an. Zum Dollar gab der Eurokurs am Dienstagnachmittag wieder auf 1,2146 Dollar nach, nachdem er zuvor bis auf 1,2180 gestiegen war.