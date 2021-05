Devisen: Eurokurs wenig verändert

Der Euro hat sich am Mittwoch wenig bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag bei 1,2217 US-Dollar gehandelt und damit höher als am Mittag, aber tiefer als am Morgen. Allerdings steht der Kurs derzeit vergleichsweise hoch. Zeitweise konnte die Gemeinschaftswährung am Vormittag bei 1,2245 Dollar den höchsten Stand seit Ende Februar erreichen.