Devisen: EZB-Entscheidungen bewegen Euro nur kurzzeitig

Der Euro hat am Donnerstag nur vorübergehend auf die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) reagiert. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1784 US-Dollar. Sie notierte damit etwas niedriger als am Morgen. Wenig Bewegung gab es unter dem Strich auch bei den Währungspaaren EUR/CHF (1,0826) und USD/CHF (0,9189).