Devisen: Gestiegene Inflationsrate bewegt den Euro kaum

Die gestiegene Inflationsrate der Eurozone hat am Devisenmarkt kaum für Bewegung gesorgt. Am frühen Freitagnachmittag kostet der Euro 1,1299 US-Dollar und damit etwa so viel wie im frühen Handel. Zum Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,0423 nur leicht höher. Ein Dollar kostet 0,9223 Franken.