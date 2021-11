Devisen: Powell sorgt für Nervosität - USD/CHF über 0,92, EUR/CHF unter 1,04

Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell haben am Dienstagnachmittag die Devisenmärkte in Aufregung versetzt. Der Dollar gewann deutlich an Wert. So notiert nun das Währungspaare EUR/USD wieder markant unter der Schwelle von 1,13 (1,1256) und das Duo USD/CHF parallel dazu über der Marke von 0,92 (0,9251).