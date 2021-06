Devisen: Starke Stimmungsdaten stützen Euro

Der Euro hat am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar die Kursverluste aus dem frühen Handel wettgemacht. Nachdem die Gemeinschaftswährung am Morgen noch auf ein Tagestief bei 1,1912 Dollar gefallen ist, hat sie sich im Verlauf des Vormittag nach besser als erwartet ausgefallenen Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone erholt.