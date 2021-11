Dufry-Aktien nach positiven Daten zu Corona-Pille gesucht

Bis um 13.25 Uhr legen Dufry um 7,3 Prozent auf 52,30 Franken zu. Aber auch Flughafen Zürich stehen 2,2 Prozent höher bei 173,80 Franken.

Pfizer meldete am (heutigen) Freitag, dass ihr Corona-Medikament Paxlovid die Zahl der Krankenhauseinweisungen wegen Covid-19 oder eines Todes um 89 Prozent reduziere. Die Daten sollen nun so schnell als möglich bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eingereicht werden, wo aktuell bereits ein Überprüfungsverfahren für eine Notfallzulassung laufe, so Pfizer.

Die Daten stammen den Angaben zufolge aus einer Zwischenanalyse einer seit einigen Wochen laufenden Phase-II/III-Studie (EPIC-HR). Teilnehmer sind erwachsene Patienten, die bereits an Covid-19 erkrankt sind mit hohem Risiko für das Fortschreiten einer schweren Erkrankung.

Auch weitere von der Reiseindustrie abhängige Titel scheinen davon zu profitieren. So legen etwa auch Richemont (+2,8%), Swatch (+2,3%) und LM Group (+1,2%) an der Börse klar zu.

jl/pre

(AWP)