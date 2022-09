EFG International baut in Israel eine neue Niederlassung auf. Nach Erteilung der behördlichen Genehmigungen, die EFG am (morgigen) 7. September erwartet, wird die Bank ihre Tätigkeit in diesem Markt aufnehmen, wie sie am Dienstag mitteilte. Damit will sie ihr Wachstum in der Region beschleunigen, in der sie "bedeutendes Wachstumspotenzial" verortet.