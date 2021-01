Emprunt: Credit Suisse lève 250 millions de francs en deux tranches

1ère tranche montant: 100 mio CHF (clause de réouverture) taux: 0% prix émission: 101,880% durée jus.: 27.01.2027 libération: 27.01.221 Yield to Mat.: -0,31% Swapspread: +19 pb no valeur: 59'197'965 (0) rating: AAA (Fitch) cotation SIX: dès le 26.01.2021. 2e tranche montant: 150 mio CHF (clause de réouverture) taux: 0% prix émission: 100,00% durée jus.: 27.01.2033 libération: 27.01.221 Yield to Mat.: 0% Swapspread: +19 pb no valeur: 59'197'966 (8) rating: AAA (Fitch) cotation SIX: dès le 26.01.2021.

pre/rp

(AWP)