Emprunt: Swiss Life lève 500 milllions avec deux emprunts hybrides

1ère tranche montant: 250 mio CHF (clause de réouverture) taux: 1,75% prix émission: 100% durée: perpétuel 1ère date call: après 5,5 ans, le 30.09.2026 libération: 29.03.2021 marge sur Saron: +218,2 pb no valeur: 59'892'875(9) rating: A- (S&P) cotation SIX: dès le 25.03.2021 2e tranche montant: 250 mio CHF (clause de réouverture) coupon: 2,125% prix émission: 100% durée: 20,5 ans, jus. 30.09.2041 1ère date call: après 10,5 ans, le 30.09.2031 libération: 29.03.2021 marge sur Saron: +216,7 pb no valeur: 110'156'149 (1) rating: A- (S&P) cotation SIX: dès le 25.03.2021

