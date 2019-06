Die in London wegen Insiderhandel verurteilte ehemalige UBS-Compliance-Managerin Fabiana Abdel-Malek und die mitangeklagte Day-Traderin Walid Anis Choucair wurden jeweils zu drei Jahren Haft verurteilt. Das teilte die britische Finanzaufsicht und die Anklägerin in dem Verfahren, die Financial Conduct Authority (FCA), am Donnerstag mit.