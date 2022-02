Die Schweizer Aktienbörse ist am Donnerstag wegen der militärischen Eskalation im Ukrainekonflikt mit happigen Verlusten in den Handel gestartet. Der Leitindex SMI bricht um 9.04 Uhr um 2,1 Prozent ein. Europaweit sind die Börsen im Sinkflug, Gold und Öl ziehen dagegen an.