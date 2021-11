Finma schliesst letzte Verfahren mit Venezuela-Bezug ab

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Finma hat die letzten beiden noch ausstehenden zwei Enforcementverfahren mit Bezug zu venezolanische Geschäftsbeziehungen abgeschlossen. Die Banca Zarattini & Co. und CBH Compagnie Bancaire Helvétique haben ihre Pflichten bei der Geldwäschereibekämpfung verletzt und schwer gegen Aufsichtsrecht verstossen, wie die Finma am Donnerstag in einem Communiqué mitteilte.