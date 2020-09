Fitch fühlt sich in Nestlé-Rating "A+" bestätigt

Die Agentur Fitch fühlt sich in ihrem Nestlé-Rating nach der Übernahme von Aimmune Therapeutics bestätigt. Wie erwartet verwende der Nahrungsmittelkonzern Erlöse aus Firmenverkäufen eher für Ergänzungsakquisitionen als für den Schuldenabbau, heisst es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht. Dies sei bei der Herabstufung des Ratings im Oktober 2019 auf "A+" von "AA-" so erwartet worden.