Givaudan-Aktien trotzen dem Negativtrend

Givaudan notieren am Freitag um 10.30 Uhr um 1,0 Prozent höher auf 4303 Franken. Derweil büsst der Gesamtmarkt gemessen am SLI 1,4 Prozent ein. Die Aktien des Genfer Konzerns zählen seit Jahren zu den am besten performenden Werten der Schweizer Börse. Auch im laufenden Jahr hat der Kurs bisher gut 15 Prozent gewonnen.

Givaudan habe schon im Coronajahr eine bemerkenswerte Resilienz unter Beweis gestellt, schreibt die Zürcher Kantonalbank in ihrer Vorschau auf das Quartalsergebnis. Dieses Jahr dürfte der Branchenprimus sogar einen Zacken zulegen. "Operativ gibt es momentan nichts zu bemängeln, die Kurskorrektur der letzten Woche war mehr eine Folge von Zinsängsten, die defensive Qualitätstitel wie Givaudan jeweils überdurchschnittlich betreffen."

Die ZKB attestiert der Aktie einen fairen Wert von 4631 Franken und damit ein Potenzial von 9 Prozent. Daher laute die Empfehlung weiterhin "Übergewichten".

pre/jl

(AWP)