Die Denkfabrik in der französischen Hauptstadt befinde sich in der Nähe der Station F, wo ein grosser Startup-Campus beheimatet sei, wie Givaudan am Donnerstag mitteilte. In der "Digital Factory" von Givaudan arbeiten den Angaben nach sowohl interne als auch externe Experten. Finanzielle Details oder Angaben zur Anzahl der Mitarbeitenden werden nicht genannt.

sta/sig

(AWP)