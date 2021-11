Givaudan eröffnet "Digital Space" in Shanghai

Der Aromen- und Duftstoffkonzern Givaudan hat in China ein digitales Innovationszentrum eröffnet. Dabei soll unter anderem das Potenzial von künstlicher Intelligenz für die Entwicklung neuer Produkte ausgelotet und die Digitalisierung der ganzen Wertschöpfungskette vorangetrieben werden, teilte Givaudan am Dienstag mit. Das Zentrum sei in den bestehenden Standort in Shanghai integriert.