Hilti möchte Ziel der CO2-Neutralität bereits 2023 erreichen

Die Umstellung der Energieversorgung aller Hilti-Standorte weltweit auf Strom aus erneuerbaren Quellen habe man bereits Ende des Jahres 2020 abgeschlossen. Dies führe zu CO2-Einsparungen von mehr als 20 Prozent bzw. 40'000 Tonnen pro Jahr.

Gestartet wurde gemäss Communiqué auch mit der sukzessiven Umstellung der rund 14'000 Fahrzeuge umfassenden Flotte auf umweltfreundlichere Antriebe. Von diesem Schritt werde ein substanzieller Beitrag zur Reduktion des CO2-Fussabdrucks erwartet.

Daneben setzt Hilti etwa auf die Erhöhung des Anteils an Recyclingmaterial in den Hilti-Produkten und -Verpackungen. Der Konzern spricht hier von der Anwendung des Prinzips der sogenannten Kreislaufwirtschaft. Dieses strebt eine Entkopplung des Ressourcenverbrauchs vom wirtschaftlichen Wachstum an.

kw/uh

(AWP)