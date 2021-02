Hoffnung auf Nachholeffekt treibt Medtech-Aktien an

Alcon führen die Gruppe mit einem Plus von 2,9 Prozent an. Straumann (+2,3%) und Sonova (+1,6%) gehören am Dienstagvormittag ebenfalls zu den Favoriten der Investoren. Gleichzeitig gewinnt der SPI 0,75 Prozent hinzu.

Wie es aus Händlerkreisen heisst, setzen viele Investoren derzeit darauf, dass gerade bei den Medtch-Unternehmen 2021 durch einen kräftigen Nachholeffekt geprägt sein dürfte.

Zugleich verweisen einige Akteure auf eine Studie von Jefferies, in der die Experten sich die längerfristigen Perspektiven der Branche ansehen. So bieten etwa die Aktien von Hörgeräteherstellern wie Sonova nach Ansicht der Experten ein langfristig attraktives Investment. Allerdings scheine der Markt aktuell noch nicht die robusten Renditen, die diese Unternehmen erzielen könnten, vollständig in die Bewertung aufgenommen zu haben.

Bei Implantatespezialisten wie Straumann sehen sie laut Studie ebenfalls Potenzial für solide langfristige Renditen. Diese seien etwa durch steigende Kapitalrenditen gestützt.

hr/jb

(AWP)