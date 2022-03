Hoffnungen auf Ukraine-Waffenstillstand schiebt Kurse an

Am Dienstag ist im Tagesverlauf merklich Zug in den Schweizer Aktienmarkt gekommen. Mittlerweile hat der Leitindex SMI auch die 12'300er Marke geknackt. Händler verweisen vor allem auf die jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg, die bei Investoren offenbar gewisse Hoffnungen auslösten. Konkret wird gehofft, dass sich die Ukraine und Russland bei den derzeit laufenden Gesprächen in der Türkei auf einen Waffenstillstand einigen.