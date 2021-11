Holcim-Aktien nach Angaben zum Investorentag nur wenig verändert

Die Aktien des Zementkonzerns Holcim tendieren am Donnerstag in einem gut gehaltenen Markt kaum verändert. Händlern zufolge kann der Weltmarktführer mit den neuen Zielen, die er anlässlich des Investorentags veröffentlicht hat, zwar durchaus punkten. Doch für einen stärkeren Kursanstieg fehle der "Wow-Effekt", heisst es am Markt.