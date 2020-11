Knappes Rennen in US-Wahl dämpft vorbörsliche SMI-Gewinne

Der SMI notiert beim Broker IG gegen 6.15 Uhr noch um 0,36 Prozent höher bei 10'028 Punkten. Damit sind seine Gewinne innerhalb der letzten Stunde um knapp 60 Punkte zusammengeschmolzen. Auch für den europäischen und den US-Markt sind die Indikationen innerhalb der letzten Stunde gesunken.

So wird etwa der Eurostoxx 50 bei IG auf seinem Niveau vom Handelsende am Dienstag taxiert. Auch für den Technologie-Index Nasdaq 100 sind die Indikationen beim Broker IG zuletzt etwas zurückgekommen. In Asien verzeichnen die Börsen in Festlandchina moderate Gewinne. Dass es für den Nikkei deutlicher nach oben geht, begründen Börsianer damit, dass dort am Dienstag nicht gehandelt worden war und er somit die Vortagesgewinne nachhole.

Am Devisenmarkt hat sich der Euro gegenüber dem US-Dollar zwar etwas von seinen Verlusten aus der Nacht erholen können, gegenüber dem Franken bewegt er sich allerdings weiterhin nahe seinem bisherigen Tagestief.

Für den Chefökonomen der VP Bank, Thomas Gitzel, ist noch vieles unklar. Ein an dem Märkten gespielter Durchmarsch von Herausforderer Joe Biden bleibe aus. "Alles läuft auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen hinaus, dessen Ergebnis noch einige Zeit auf sich warten lässt."

Die Finanzmärkte würden wohl ohne grosse Orientierung in den Handel starten und sich zunächst an den guten Vorgaben der Vortage orientieren. Komme es aber zu einer längeren Hängepartie oder einem knappen Sieg von Biden mit Anfechtungsklagen der Republikaner, werde man darüber wenig erfreut sein. "Die gute Stimmung kann also auch jederzeit kippen."

hr/tt/ra

(AWP)