Libor-Ablösung ist laut SNB-Direktorin Maechler erfolgreich verlaufen

"Die verfügbaren Indikatoren deuten darauf hin, dass die Märkte in Schweizer Franken den Übergang sehr gut gemeistert haben", sagte SNB-Direktorin Andréa Maechler am Donnerstag laut Redetext am Geldmarkt-Apéro der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Die Ablösung vom Frankenlibor zum Saron sei "reibungslos und erfolgreich" verlaufen.

Maechler erinnerte daran, dass die SNB als Folge des Wechsels einen Teil des geldpolitischen Konzepts anpassen musste sowie die Art und Weise der Kommunikation geldpolitischen Entscheidungen. So wurde im Juni 2019 etwa das Zielband für den Dreimonats-Libor durch den neu eingeführten SNB-Leitzins ersetzt.

In der Schweiz war die Nationale Arbeitsgruppe für Referenzzinssätze in Franken (NAG) das wichtigste Gremium, um den Übergang vom Frankenlibor zum Saron zu fördern. Diese Gruppe wurde zum Ende des ersten Quartals 2022, also per heutigem Datum, aufgelöst.

Die SNB-Direktorin Maechler nahm daher die Saron-Akteure in die Pflicht. "Es liegt nun an den Marktteilnehmern selbst, die Attraktivität der neuen Referenzzinssätze zu erhalten und zu steigern, indem sie aktiv am Markt teilnehmen und Massnahmen ergreifen, die das Vertrauen in die Zuverlässigkeit und Robustheit der Referenzzinssätze fördern", sagte sie.

ra/uh

(AWP)