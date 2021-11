Liechtensteiner Fürstenbank LGT eröffnet Standort in Tokio

Der zum CEO und Chairman ernannte Nagakura sei ein ausgewiesener Kenner der Branche mit mehr als 25 Jahren Erfahrung, teilte die internationale Private Banking und Asset Management Gruppe am Donnerstag mit. Er werde direkt an Henri Leimer, CEO LGT Private Banking Asia Pacific, berichten.

LGT Wealth Management Trust Inc. (LGT Japan) werde vermögenden Privatpersonen und Familienunternehmen in Japan individuelle Investment- und Vermögensverwaltungslösungen anbieten. Die entsprechenden behördlichen Genehmigungen liegen bereits vor und LGT Japan hat die Tätigkeit in Tokio mit über 35 Mitarbeitenden auch bereits aufgenommen.

(AWP)