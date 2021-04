LM Group meldet UEK-Entscheid hinsichtlich der Veränderungen bei Hauptaktionär

Die UEK hat nun entschieden, dass der geplanten Erwerb der Beteiligung der Fedro S.A. durch den Sterling Strategic Value Fund keine Pflicht zur Unterbreitung eines Angebots an alle Aktionäre der LM Holding auslöst, wie die LM Group am Freitag mitteilte. Nach Abschluss der Transaktion werde Fedro nun nicht mehr Mitglied von Freesailors sein und daher der Gesellschaftervereinbarung nicht beitreten.

Den Angaben von Anfang April zufolge hält nach der Transaktion Sterling 17,45 Prozent an Freesailors und neue Investoren halten 10,12 Prozent. Unverändert ist Firmenmitgründer und CEO Fabio Cannavale aber Hauptaktionär von Freesailors, wobei sein Anteil mit 72,43 Prozent angegeben wurde. Auch er habe von Fedro Aktien übernommen und somit seinen Anteil ausgebaut.

Unverändert bleibe im übrigen der Anteil von Freesailors an der LM Group, hiess es damals weiter. Er betrage weiterhin 44,6 Prozent.

jl/dm

(AWP)