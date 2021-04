LM Group meldet Veränderungen bei Grossaktionär Freesailors

So habe der bisherige Freesailors-Mitbesitzer Fedro am Donnerstag all seine Anteile verkauft, und zwar an die vom Investor Tito Tettamanti gegründete Gesellschaft Sterling, eine Gruppe von Privatinvestoren sowie an Führungskräfte der LM Group. Im Zusammenhang mit der Transaktion sei ein Anreizsystem für Mitarbeitende und Verwaltungsräte der LM Group eingeführt worden, so die Mitteilung weiter.

Nun halte Sterling 17,45 Prozent an Freesailors und neue Investoren 10,12 Prozent. Unverändert ist Firmenmitgründer und CEO Fabio Cannavale aber Hauptaktionär von Freesailors, wobei sein Anteil nun mit 72,43 Prozent angegeben wird. Auch er habe von Fedro Aktien übernommen und somit seinen Anteil ausgebaut. Die Freesailors-Aktionäre unterzeichneten laut den Angaben eine Aktionärsvereinbarung.

Unverändert sei im übrigen der Anteil von Freesailors an der LM Group, so die Mitteilung weiter. Er betrage weiterhin 44,6 Prozent. Der Vollzug der Transaktion und die Übertragung der Aktien steht laut den Angaben unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Übernahmekommission.

rw/

(AWP)