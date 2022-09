LM Group: Untersuchungshaft für Fabio Cannavale und Andrea Bertoli verlängert

Die beiden früheren Geschäftsführer des Online-Reiseanbieters LM Group ("Lastminute") dürften noch länger in Untersuchungshaft bleiben. Wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte, hat ein Tessiner Gericht die von der Tessiner Staatsanwaltschaft beantragte Haftverlängerung bis spätestens am 18. Oktober 2022 genehmigt.