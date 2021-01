Logitech-Aktien starten nach diversen Analystenkommentaren durch

Nachdem Logitech-Aktien am gestrigen Dienstag nach den Zahlen zum dritten Quartal zunächst Rekorde gesetzt hatten, bevor Gewinnmitnahmen für Verluste sorgten, geht es an diesem Mittwoch erst einmal wieder klar aufwärts. Im Anschluss an die Zahlen haben sich diverse Analysten zu Wort gemeldet und ihre jeweiligen Kursziele für die Papiere erhöht.