Der Lifesciencekonzern Lonza hat einen neuen Produktionsstandort in China. Im Biopark Guangzhou sollen Fertigungslösungen und Dienstleistungen bereitgestellt werden. Erstellt wurde das Werk von Cytiva, einem Unternehmen aus dem Bereich Biowissenschaften, das die Fertigstellung am Donnerstagabend in einem Communiqué bekannt gab. Das 17'000 Quadratmeter grosse Gelände umfasse eine Laborfläche von 6'500 Quadratmetern, hiess es darin.