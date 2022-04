Medartis lanciert Wandelanleihe über 125 bis 150 Millionen Franken

Die vorrangige, unbesicherte Wandelanleihe sei in Medartis-Namenaktien aus bedingtem Kapital wandelbar, hiess es im Communiqué weiter. Sie habe eine Laufzeit von sechs Jahren und sei mit einer Put-Option nach fünf Jahren für die Anleihegläubiger und einer Soft-Call-Option nach fünf Jahren für die Emittentin ausgestattet.

Die Wandelanleihe werde ausserdem voraussichtlich mit einem halbjährlich zahlbaren Coupon von 1,00 bis 1,25 Prozent pro Jahr verzinst. Der Preis der Anleihe werde voraussichtlich am Freitag vor Handelsbeginn festgelegt, und die Abrechnung werde voraussichtlich am oder um den 13. April 2022 (T+3) erfolgen.

Das Papier werde jedoch nicht zum Handel oder zur Kotierung an der SIX Swiss Exchange oder an einem anderen Handelsplatz in der Schweiz zugelassen sein. Die Aktien von Medartis sind an der SIX kotiert.

kw/cg

(AWP)