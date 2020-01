Die Migros Aare hat erste Ideen für eine zukünftige Nutzung des Industrieareals in Utzenstorf vorgestellt. Geprüft werde der Bau eines von Digitec Galaxus betriebenen Operations Centers, Dies soll durch ein Sortierzentrum für Pakete der Schweizerischen Post ergänzt werden, wie die Genossenschaft am Dienstagabend mitteilt. In der Region könnten damit rund 400 Arbeitsplätze geschaffen werden, heisst es weiter.