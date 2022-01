Molecular Partners-Titel mit Kursfeuerwerk nach Corona-Daten

Das Biotechunternehmen Molecular Partners erlebt am Montag nach guten Studiendaten ein regelrechtes Kursfeuerwerk. Der Corona-Kandidat Ensovibep, an dem Molecular Partners zusammen mit Novartis forscht, hat in einer klinischen Studie die gesteckten Ziele erreicht. Dem Biotechunternehmen winken nun 150 Millionen Franken an Meilensteinen sowie Lizenzgebühren.