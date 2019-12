Montana Tech senkt Anteil an Varta

Tojner profitiert damit vom rasanten Kursanstieg des Varta-Papiers, das seinen Wert binnen eines Jahres mehr als verfünffacht hat. Am Donnerstag bröckelte die Aktie im Frühhandel um 2,8 Prozent ab, obwohl die Deutsche Börse am Mittwochabend die Aufnahme von Varta in den Nebenwerteindex MDax angekündigt hatte.

Tojners Anteil an Varta sinkt mit der Platzierung auf gut 58 von 60 Prozent. Die Aktien wurden zum Preis von jeweils 121 Euro zugeteilt, das ist ein Abschlag von gut fünf Prozent zum Xetra-Schlusskurs vom Mittwoch.

Das Unternehmen hatte erst in dieser Woche grünes Licht von der EU-Kommission für den Rückkauf seines Haushaltsbatterien-Geschäfts vom US-Konkurrenten Energizer bekommen. Die Industriellenfamilie Quandt hatte Varta 2002 zerschlagen. Zwei der drei Unternehmensteile sind nun wieder vereint, nur Varta-Autobatterien kommen vom US-Zulieferer Johnson Controls.

(AWP)