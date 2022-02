Die Ratingagentur Moody's hat das langfristige Emittentenrating für Swiss Prime Site (SPS) mit "A3" und den Ausblick mit "stabil" bekräftigt. SPS verfüge über ein qualitativ diversifiziertes und hochwertiges Immobilienportfolio, begründet Moody's in einem am Montagabend veröffentlichten Bericht. Zudem profitiere die Gruppe vom guten und stabilen Marktumfeld in der Schweiz.