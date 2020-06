Moody's hatte bereits Ende März das Kreditrating für Dufry gesenkt. Die Experten rechnen damit, dass das Coronavirus den Flugverkehr in den kommenden Monaten und Jahren belasten wird. Die Aktivität in diesen Bereich und damit auch im Geschäft von Dufry werde sich in der zweiten Jahreshälfte 2020 nur graduell erholen. Zunächst werde die Erholung bei den Kurzstrecken einsetzen und später auch bei den Langstrecken. Die Passagierzahlen werden bis 2023 unter dem Niveau von 2019 erwartet.

yr/tp

(AWP)