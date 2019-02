Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE - Der Dax dürfte am Montag mit moderaten Gewinnen an seinen starken Wochenschluss anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Start 0,22 Prozent im Plus auf 11 325 Punkte. Damit könnte der Dax einen abermaligen Versuch unternehmen, sich vom Widerstand um die 11 300 Punkte abzusetzen, den er zuletzt nicht nachhaltig überwinden konnte. Die Aussicht auf eine weiterhin unterstützende Geldpolitik der Europäischen Zentralbank habe jüngst die Stimmung der Anleger gestützt, erklärte Analyst David Madden vom Broker CMC Markets UK. Zudem hätten die Zollstreitgespräche zwischen China und den USA offenbar zumindest leichte Fortschritte gemacht.

USA: - RALLY - Versöhnliche Zeichen im Handelsstreit zwischen den USA und China haben am Freitag den US-Börsen Auftrieb verliehen. Die Bereitschaft beider Seiten, über die selbst gesetzte Frist hinaus weiter zu verhandeln und die Erwartung, dass auch der "Waffenstillstand" so lange fortgesetzt wird, gebe Auftrieb, sagte Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets UK. Hinzu kamen einige starke Wirtschaftsdaten. Der Dow Jones Industrial ging mit einem Aufschlag von 1,74 Prozent auf 25 883,25 Punkte aus dem Tag.

ASIEN: - KRÄFTIGE KURSGEWINNE - Die Aussicht auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China hat die Aktienmärkte in Asien angetrieben. Zum Wochenstart überwog an den Finanzmärkten der Optimismus. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Werte an den Börsen des chinesischen Festlands enthält, legte am Montag um 2,96 Prozent zu. Für den Hang Seng in Hongkong ging es um 1,75 Prozent nach oben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte um 1,82 Prozent auf 21 281,85 Punkte zu.

DAX 11.299,80 1,89% XDAX 11.322,57 2,06% EuroSTOXX 50 3.241,25 1,84% Stoxx50 3.004,46 1,66% DJIA 25.883,25 1,74% S&P 500 2.775,60 1,09% NASDAQ 100 7.055,18 0,47%

RENTEN:

Bund-Future 166,47 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1308 0,08% USD/Yen 110,55 0,13% Euro/Yen 125,01 0,20%

ROHÖL:

Brent 66,46 +0,21 USD WTI 55,90 +0,31 USD

- BERENBERG HEBT CONTINENTAL AG AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 140 (150) EUR

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 140 (115) EUR - 'BUY'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR VARTA AUF 36,50 (30,00) EUR - 'BUY'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 75 (70) EUR - 'SELL'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 71 (82) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR DAIMLER AUF 46 (52) EUR - 'SELL'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HELLA AUF 40 (45) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SCHAEFFLER AUF 8 (12) EUR - 'HOLD'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 73 (71) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR METRO AG AUF 14 (12) EUR - 'HOLD'

- WDH/MAINFIRST SENKT NORDEX AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 10,5 EUR

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FIAT CHRYSLER AUF 12,50 (14,00) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG HEBT SUNRISE COMMUNICATIONS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 81 (86) CHF

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ENI AUF 17,70 (17,60) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR PSA AUF 15 (17) EUR - 'SELL'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR RENAULT AUF 62 (76) EUR - 'HOLD'

- WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 550 (520) EUR - 'OUTPERFORM'

- Im Cum-Ex-Skandal klagt die Schweizer Staatsanwaltschaft zwei Banker und einen deutschen Anwalt wegen Geheimnisverrats und Wirtschaftsspionage an, HB

- Die Finanzaufsicht Bafin billigt mit dem Berliner Start-up Bitbond zum ersten Mal einen Prospekt für die Ausgabe virtueller Wertpapiere, HB

- Deutschland wird als Ziel von Touristen und Geschäftsreisenden immer beliebter, die Zahl der Übernachtungen in Deutschland steigt 2018 um 3,9 Prozent auf 477,6 Millionen, Rheinische Post

- Der US-Hedgefonds Tiger Global verkauft seinen Anteil an der britischen Bank Barclays an Unternehmenschef Jes Staley, FT, S. 13

- Citigroup führt Gespräche, um seine Konzernzentrale für 1,2 Milliarden britische Pfund in London zu kaufen, FT, S. 13

- Die 709 Bundestagsabgeordneten können ab Juli mit einer Erhöhung ihrer Diäten um drei Prozent rechnen, Bild, S. 1

- Deutscher Waffenexportstopp nach Saudi Arabien bringt britischen Rüstungskonzern und Partner bei dem Bau von Eurofighter Typhoon, BAE Sytems, in Bedrängnis, FT, S. 1

bis 20.30 Uhr:

- Deutsche Post legt Paketzustellung mit Billigtochter Delivery zusammen und streicht Stellen, Welt, S. 9

- Clariant will irgendwann Alleinbesitzer der neuen Sparte "High Performance Materials" werden, Gespräch mit Firmenchef Ernesto Occhiello, FuW

- Swiss streicht die Kreditkartengebühren, SonntagsZeitung

- "Der Verbrennungsmotor hat trotzdem Zukunft", Gespräch mit FEV-Unternehmern Franz und Stefan Pischinger, FAZ, S. 21

- Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), stellt sich gegen Forderungen in seiner Stadt, private Wohnungsunternehmen zu enteignen, FAZ, S. 1/15

- Koalitionspolitiker fordern de-facto-Ausschluss von Huawei vom 5G-Ausbau, HB, S. 1/12

- Grünen-Bundestagsfraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt: Ausstieg aus "Übergangstechnologie" Gas bis 2050, Welt, S. 4

- Bafin billigt erste virtuelle Finanzierungsrunde, HB, S. 33

- "Die Zeiten der Monopolstellung der Ukraine sind vorbei", Gespräch mit OMV-Chef Rainer Seele, FAZ, S. 22

