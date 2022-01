----------

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Vor den mit Spannung erwarteten geldpolitischen Signalen der US-Notenbank am Abend zeichnet sich am Mittwoch im Dax zunächst weitere Stabilisierung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,5 Prozent höher auf 15 198 Punkte. Zinssorgen und die zugespitzte Ukraine-Krise hatten den Dax am Montag und Dienstag zeitweise unter die runde Marke von 15 000 Punkten gedrückt, die er aber letztlich halten konnte. "Knapp unter dieser Marke verläuft der untere Bereich der grossen Seitwärtsrange", erklärte der Chartanalyst Christoph Geyer in seinem Morgenkommentar. Bei 14 818 und 14 816 Punkten liegen Zwischentiefs aus dem Oktober und Mai 2021. Geyer hält einen Test für weiterhin denkbar.

USA: - DOW LEICHT IM MINUS, NASDAQ MIT KRÄFTIGEN VERLUSTEN - Auch am Dienstag ist der Handel an den US-Börsen von nervösen Schwankungen geprägt gewesen. Wie schon am Vortag startete der Handel mit einer Flucht der Anleger aus dem Risiko. Einen frühen Abschlag von mehr als zwei Prozent holte der Dow Jones Industrial gestützt auf gut aufgenommene Quartalszahlen einiger Indexmitglieder zeitweise wieder auf. Zum Schluss allerdings stand mit 34 297,73 Punkten wieder ein dünnes Minus von 0,19 Prozent auf der Kurstafel. Am breiten Markt und unter den Technologiewerten machte sich die seit Tagen schon spürbare Nervosität der Anleger vor dem am Mittwoch erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed weiter stark bemerkbar. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,22 Prozent auf 4356,45 Zähler. Angeschlagen bleibt aber vor allem der technologielastige Nasdaq 100 , der um 2,48 Prozent auf 14 149,12 Zähler absackte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - In Asien haben sich die Aktienmärkte am Mittwoch bei geringen Ausschlägen uneinheitlich entwickelt. Während es in Japan weiter nach unten ging, legten die chinesischen Aktienbörsen zuletzt zu. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit 27 011 Punkte 0,44 Prozent unter dem Vortagsniveau. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland legte nach den deutlichen Verlusten vom Vortag im späten Handel ein halbes Prozent. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong pendelte der Hang-Seng-Index zuletzt um den Vortagsschluss.

DAX 15123,87 0,75% XDAX 15160,32 -0,73% EuroSTOXX 50 4078,26 0,59% Stoxx50 3676,16 0,82% DJIA 34297,73 -0,19% S&P 500 4356,45 -1,22% NASDAQ 100 14149,12 -2,48%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,35 -0,18%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1304 -0,01% USD/Yen 113,89 -0,01% Euro/Yen 128,74 -0,02%

ROHÖL:

Brent 88,04 -0,16 USD WTI 85,27 -0,33 USD

PRESSESCHAU

bis 6.30 Uhr:

- Preise für Kupfer, Lithium, Nickel und Kobalt steigen laut DIW-Studie voraussichtlich auf Rekordhöhen, HB

- Vertreter von Eni, Enel, Generali, Intesa Sanpaolo, Pirelli und anderen italienischen Konzernen besprechen am Mittwoch in einer Videoschalte mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Repräsentanten der russischen Wirtschaft, FT

- FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann bekräftigt Forderung nach altersabhängiger Impfpflicht, Augsburger Allgemeine

- Staatsrechtler Michael Heinig: Impfpflicht keine Frage des Gewissens, sondern des Wissens, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Michael Roth, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, fordert Russland zum Einlenken auf, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Immer mehr Senioren gehen trotz Rente arbeiten, MDR

- Belgischer E-Bike-Hersteller Cowboy sammelt 80 Millionen Dollar ein, FAZ

bis 23.45 Uhr:

- In der Europäischen Zentralbank (EZB) nimmt die Skepsis gegenüber den Geschäftsmodellen der Grossbanken in Euroland zu, BöZ

- Mangopay-Chef wirbt für Epi, Gespräch mit Romain Mazeries, BöZ

- Zahlungsverkehr 2022: Jahr der Weichenstellungen, Gastbeitrag von Hubertus

von Poser, Head of Consulting Payments PPI AG, BöZ

- "Unternehmen brauchen eine digitale Präsenz", Gespräch mit Contentful-Finanzchefin Carla Cooper, BöZ

- "Wir erwarten vier Zinserhöhungen", Gespräch mit Goldman-Sachs-Stratege Peter Oppenheimer, BöZ

- Nach dem kurzfristigen Stopp einiger KfW-Förderprogramme verspricht Bundesbauministerin Clara Geywitz (SPD) eine rasche Neuregelung, Gespräch, Bild

bis 21.00 Uhr:

- RWE für staatliche Gasreserve, Gespräch mit Konzernchef Markus Krebber, FAZ

- EU-Kommissar Thierry Breton droht Facebook wegen Hetz-Nachrichten mit Milliarden-Strafe, Gespräch, Bild

- NRW will Novavax nur für impfpflichtige Mitarbeiter in Kliniken und Heimen einsetzen, Rheinische Post

- Die Bundesregierung erwartet Ende Januar die erste Lieferung des Corona-Arzneimittels Paxlovid des US-Herstellers Pfizer nach Deutschland, Rheinische Post

- Bundesregierung will Olympischen Winterspielen geschlossen fernbleiben, T-Online

- Nach dem kurzerhand verfügten Förderstopp für Gebäude mit geringem Energieverbrauch fordert Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) rasch ein neues Förderprogramm, HB

- Nach massiver Kritik am plötzlichen Stopp der KfW-Förderung für energieeffiziente Neubauten hat der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Oliver Krischer (Grüne), die Vorgängerregierung dafür verantwortlich gemacht, Gespräch, Rheinische Post

- CDU-Aussenpolitiker Norbert Röttgen sieht in der Geschlossenheit des Westens das einzige Mittel, den russischen Präsidenten Wladimir Putin von einem Einmarsch in die Ukraine abzuhalten, Gespräch, Rheinische Post

- Saarlands Vize-Ministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) erwartet eine breite Mehrheit im Bundestag für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren, Gespräch, Rheinische Post

- Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Schleswig-Holsteins Kultusministerin Karin Prien (CDU), fordert mehr Tempo bei der Impfpflicht, Gespräch, HB

- FDP-Vize Wolfgang Kubicki hält eine allgemeine Corona-Impfpflicht unabhängig von Altersbeschränkungen nach eigenen Worten für verfassungswidrig, Gespräch, Rheinische Post

- Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Alexander Graf Lambsdorff, sieht in Warnungen von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor Sanktionen gegen Russland eine Schwächung der deutschen Diplomatie in der Ukraine-Krise, Gespräch, Rheinische Post und Bonner Generalanzeiger

- Nach Förderstopp für Effizienzhäuser: 24 000 Anträge noch offen - die meisten von ihnen werden abgelehnt, Business Insider

- Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), hält es im Ukraine-Konflikt für falsch, gewisse Sanktionsdrohungen von vornherein auszuschliessen, Gespräch, Rheinische Post

- Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, hält die Aussetzung der Präsenzpflicht an Berliner Schulen für problematisch, Gespräch, Welt

- RKI hatte erst vor einer Woche auf drei Monate verkürzt: EU einigt sich auf sechsmonatige Gültigkeit des Genesenenstatus, Business Insider

- FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann hofft, dass sich am Ende die meisten Unionspolitiker dem Antrag für eine Impfpflicht ab 50 Jahren anschliessen werden, Gespräch, T-Online

- In der Debatte um eine allgemeine Impfpflicht warnt der Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, Stefan Wolf, mit scharfen Worten vor einem Betretungsverbot für Ungeimpfte in den Firmen, Gespräch, Bild

- "Erheblicher Vertrauensverlust für Eigentümer", Gespräch mit IW-Ökonom Michael Voigtländer über den Stopp der Leistungen für energieeffiziente Gebäude, HB

- Etwa 50 000 Bauvorhaben vom Wegfall der KfW-Förderung betroffen, Welt

- Damit die Dekarbonisierung der Wirtschaft sozialverträglich gelingt, brauchen wir neue Konfliktlösungen, Gastbeitrag von IW-Direktor Michael Hüther, HB

- Die Grünen haben die Kritik am überraschenden Stopp der KfW-Förderung für energieeffiziente Gebäude zurückgewiesen, Gespräch mit Stefan Wenzel, umweltpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, HB

- "Wir haben nur begrenzten Spielraum", Gespräch mit EU-Finanzmarktkommissarin Mairead McGuinness über die hitzig geführten Atomdebatte, FAZ

- RB Leipzigs Vorstandschef Oliver Mintzlaff hat mit harscher Kritik auf die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz zu den Corona-Massnahmen reagiert, Gespräch, Bild

