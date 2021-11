Morning Briefing - International Teil

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM MINUS - Anleger dürften am Montag nach der jüngsten Rekordjagd des Dax zunächst abwarten. Der deutsche Leitindex wurde vom Broker IG knapp zwei Stunden vor Handelsstart mit 0,07 Prozent leicht im Minus taxiert auf 16 043 Punkte. Am Freitag hatte das Kursbarometer mit 16 084 Punkten ein weiteres Rekordhoch markiert - trotz der Inflationssorgen, die Investoren derzeit umtreiben. "Der Dax befindet sich seit vergangener Woche in der Jahresend-Rally", schrieb Chartexperte Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel am Montagmorgen. Die Perspektiven seien günstig, denn statistisch betrachtet begännen nun die sechs besten Börsenmonate. Ein Übergang in eine Frühjahrs-Rally sei also denkbar. Am Montag jedoch rechnet der Experte nun mit einer vorübergehenden Konsolidierung auf hohem Niveau.

USA: - TENDENZ - Die US-Aktienmärkte haben ihre jüngste Rekordserie am Freitag mit weiteren Gewinnen fortgesetzt. Positive Impulse lieferten vor allem der monatliche US-Arbeitsmarktbericht und die Aussicht, dass der Pharmakonzern Pfizer im Kampf gegen die Corona-Pandemie über eine wirksame Pille verfügt. Nach einem zwischenzeitlichen Anstieg um etwa ein Prozent ging der Dow Jones Industrial 0,56 Prozent höher bei 36 327,95 Punkten aus dem Handel. Er verbuchte damit einen Wochengewinn von 1,4 Prozent. Der marktbreite S&P 500 legte 0,37 Prozent auf 4697,53 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 allerdings liess es nach seiner besonders kräftigen Rally etwas ruhiger angehen. Mit 16 359,37 Punkten schloss er nur knapp mit 0,08 Prozent im Plus.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - In Asien haben die Aktienmärkte keine einheitliche Richtung gefunden. Während es in Japan leicht nach unten ging, zogen die Kurse in China etwas an. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab 0,35 Prozent auf 29 507,05 Punkte ab. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, konnte dagegen zuletzt leicht zulegen.

DAX 16054,36 0,15% XDAX 16045,28 0,12% EuroSTOXX 50 4363,04 0,69% Stoxx50 3758,32 0,2% DJIA 36327,95 0,56% S&P 500 4697,53 0,37% NASDAQ 100 16359,38 0,08%

RENTEN:

Bund-Future 170,99 -0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1566 -0,02% USD/Yen 113,59 0,17% Euro/Yen 131,38 0,16%

ROHÖL:

Brent 83,54 +0,80 USD WTI 82,16 +0,89 USD

bis Montag, 6.45 Uhr

- SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese: SPD, Grüne und FDP wollen an diesem Montag einen Gesetzentwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes vorstellen, Welt

- Christian Karagiannidis, wissenschaftlicher Leiter des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi): Zahl an Corona-Intensivpatienten könnte sich verdoppeln, Augsburger Allgemeine

- Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek: Eine weitere Verdoppelung bei der Zahl der Corona-Intensivpatienten würde zahlenmässig weit über den Höchstwerten der vergangenen Wellen liegen und von unserem Gesundheitssystem in Deutschland nicht mehr verkraftet werden, Augsburger Allgemeine

- Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) fordert Kontrolle der Testzentren bei Rückkehr zur Gratis-Tests durch die Gesundheitsämter, Bild

- Virologe Klaus Stöhr wirft der Politik Versäumnisse beim Schutz der Älteren vor Corona vor: "Boostern ist vergessen worden", Bild

- Nach Ampel-Plan für Testpflicht in Altenheimen: Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, fordert sofortige Umsetzung und Ausweitung auf ambulante Dienste, Bild

- Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV): Jeder Nichtgeimpfte wird sich im Winter mit Corona infizieren, Bild

- Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes: 3G-Regel für Lehrkräfte bei sehr hohen Inzidenzen sinnvoll, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Schweizer Hautpflegespezialist Galderma prüft Börsengang im ersten Halbjahr. Bewertung könnte bei 22 Milliarden Dollar liegen, FT

- Svenja Schulze , geschäftsführende Bundesumweltministerin: Atomstrom ist nicht grün. CSU-Chef Markus Söder fordert Plan gegen Blackout, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher Pandemie nicht aus Sicht der Ungeimpften beurteilen, ZDF-"Heute Journal"

- Wiens Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) wünscht sich Lindner als Amtskollegen, Welt

bis Montag, 5.00 Uhr

- Klimaaktivistin Neubauer erhöht Druck auf Grüne bei Koalitionsverhandlungen, Interview, Rheinische Post

bis Sonntag, 20.30 Uhr

- FDP-Generalsekretär Volker Wissing hält Ministerpräsidentenkonferenz nicht für sinnvoll: "Der Bundestag macht die Vorgaben.", HB

- FDP-Generalsekretär Volker Wissing schliesst Impflicht grundsätzlich aus - Forderung nach Wiedereinführung der kostenlosen Bürgerstests, Interview, HB

- Die Grünen sprechen sich für strikte Testvorgaben in Pflegeheimen aus, Interview mit Kordula Schulz-Asche (Grüne), Mitglied in der Ampel-Arbeitsgruppe Gesundheit und Pflege, HB

- Laut einer Steuerschätzung kann der Staat von 2021 bis 2025 rund 160 Milliarden Euro mehr Steuern einnehmen als bislang geplant, HB

- Im Machtkampf bei Volkswagen brachten zahlreiche EMails von Konzernchef Herbert Diess zu Sparerwägungen den Betriebsrat gegen den Manager auf, Business Insider

- Harvard-Ökonomen und Globalisierungskritiker Dani Rodrik plädiert für eine Politik, die sich stärker an Wachstum und Beschäftigung orientiert. Hyperglobalisierung und Marktfundamentalismus könnten die aktuellen Probleme nicht lösen, Interview, HB

- Einige Projekte der in der Kritik von Leerverkäufern stehende Immobiliengesellschaft Adler Group in Grossstädten kommen schon länger nicht mehr voran, HB

- Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer ist zuversichtlich, dass die Ampel-Verhandler beim Klimaschutz gemeinsame Verabredungen erreichen werden, ARD "Bericht aus Berlin"

- Laut des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) ist der Stromverbauch nach einem Rückang im Corona-Jahr 2020 wieder gestiegen und wird jetzt den Vorjahreswert übertreffen, FAZ

