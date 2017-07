UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swisscom-Tochter Fastweb in Italien gebüsst - GF H1: Umsatz 1,99 Mrd CHF (AWP-Konsens: 1,94 Mrd) Auftragseingang 2,07 Mrd CHF (AWP-Konsens: 1,95 Mrd) EBIT 168 Mio CHF (AWP-Konsens: 164 Mio) Reingewinn v. Minderheiten 122 Mio CHF (AWP-Konsens: 117 Mio) 2017: Umsatzwachstum über den Zielen erwartet Klare Steigerung der Profitabilität erwartet - Actelion: SIX genehmigt Dekotierung - Termin nach wie vor offen - Airesis-Beteiligung Le Coq Sportif erreicht Gewinnschwelle - Berner KB braucht neuen Informatik-Dienstleister - Vertrag mit HP gekündigt - Kudelski schliesst Lizenz-Vereinbarung mit Arris International - Wisekey gibt weitere Aktien an GEM aus - 5EL: Neue Aktien werden erst am 20. Juli kotiert NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Landis+Gyr engt Preisspanne am oberen Ende ein (Reuters) BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: BlackRock senkt Anteil auf 2,95% - Bâloise senkt Eigenanteil auf cf/rw (AWP)