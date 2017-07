UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lindt&Sprüngli H1: Umsatz 1,549 Mrd CHF (AWP-Konsens: 1,60 Mrd) Organisches Wachstum Gruppe 3,6% (AWP-Konsens: 6,4%) Reingewinn 76,3 Mio CHF (AWP-Konsens: 78,0 Mio) EBIT 105,0 Mio CHF (AWP-Konsens: 109,7 Mio) 2017: Umsatzwachstum leicht unter Vorjahr erwartet Strategische Neuausrichtung Russell Stover braucht mehr Zeit Langfristziele bestätigt (organ. Wachstum 6-8%, EBIT-Marge +20-40 BP) Effizienz-/Kostensparprogamme für zusätzliche Cash-Generierung laufen - Roche erhält Schweiz-Zulassung für Gazyvaro bei follikulärem Lymphom - Novartis-Tochter Sandoz baut Partnerschaft mit World Child Cancer aus - Logitech Q1: Umsatz 529,9 Mio USD (AWP-Konsens: 511,0 Mio) EBIT (non-GAAP) 43,0 Mio USD (AWP-Konsens: 39,7 Mio) Reingewinn 37,0 Mio USD (AWP-Konsens: 35,3 Mio) 2017/18: Ziele werden erhöht Umsatzwachstum von 10 -12% erwartet Non-GAAP-EBIT zwischen 260 und 270 Mio USD erwartet CEO zu AWP: Neue Produkte und Innovationen werden Entwicklung treiben - AMS Q2: Umsatz 181,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 177,8 Mio) EBIT (bereinigt) 1,3 Mio EUR (AWP-Konsens: 2,2 Mio) Reinergebnis -17,8 Mio EUR (AWP-Konsens: -12,3 Mio) Q3: Erwarten Umsatz von 260-290 Mio EUR - operative Marge bei >10% Jährliches Wachstum 2016-2019 nun bei >40% gesehen - Cembra H1: Betriebsertrag 192,3 Mio CHF (AWP-Konsens: 195,5 Mio) Reingewinn 69,4 Mio CHF (AWP-Konsens: 70,2 Mio) Forderungen gegenüber Kunden 4,17 Mrd CHF (AWP-Konsens 4,09 Mrd) 2017: Erwarten weiter Ergebnis pro Aktie zwischen 4,70 und 5,00 CHF - Autoneum H1: Umsatz 1'117,9 Mio CHF (AWP-Konsens: 1'117,4 Mio) EBIT 93,1 Mio CHF (AWP-Konsens: 92,7 Mio) Reingewinn adj. 61,2 Mio CHF (AWP-Konsens: 60,3 Mio) 2017: Umsatzwachstum unter jährlicher Zielespanne von +4-5% erwartet EBIT-Marge über 8% erwartet - Mikron H1: Umsatz 118,4 Mio CHF (VJ 127,0 Mio) EBIT -0,8 Mio CHF (VJ 1,3 Mio) Reinergebnis -1,7 Mio CHF (VJ +0,4 Mio) H2: Umsatzwachstum erwartet 2017: Umsatzprognose reduziert - weiter leicht höherer EBIT erwartet - HBM Q1: Verlust 72 Mio CHF (VJ -22,8 Mio) - CFT H1: Umsatz 411,4 Mio CHF (VJ 425,2 Mio) - CPH übernimmt Altpapierrecycling der Papierfabrik Utzenstorf - Burckhardt Compression geht strategische Kooperation in Nordeuropa ein - Wisekey und Exworks handeln neue Bedingungen für Kreditfazilität aus - Arundel bleibt in roten Zahlen - Dividende stabil - Handel mit 5EL-Aktien wird vorübergehend eingestellt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Richemont: Blackrock erhöht und senkt Anteil minim - zuletzt 2,995% - Dufry: Morgan Stanley meldet tiefere Erwerbspositionen von 9,29% - Aryzta: BlackRock meldet tieferen Anteil von 2,99% - Vifor: BNP Paribas meldet tieferen Anteil von 3,02% - GAM: CS Funds meldet nach Kapitalherabsetzung höheren Anteil von 5,01% - Interroll: Groupama Asset Management meldet Anteil von 3,99% - Helvetia: Blackrock meldet Anteil tieferen Anteil von 2,95% - Valora: BlackRock meldet Anteil von 2,91% - Ascom: Sterling Strategic Value senkt Anteil auf 2,9861% - Autoneum: Norges Bank meldet tieferen Anteil von 4,71% - Alpine Select: Trinsic erhöht Anteil auf 5,02% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Logitech: Conf Call Q1 - Autoneum: Conf Call H1 - AMS: Conf Call Q2 - BPDG: Ergebnis H1 (nachbörslich) - GV: Carlo Gavazzi Mittwoch: - LafargeHolcim: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Lonza: Ergebnis + MK H1 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Calida: Ergebnis H1 - EFG International: Ergebnis + MK H1 - Inficon: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Valora: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Walliser KB: Ergebnis H1 - GV: Airopack, Leclanché Donnerstag: - Nestlé: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Roche: Ergebnis + MK H1 (Webcast 13.00 Uhr) - Sika: Ergebnis H1 - Clariant: Ergebnis H1 - Starrag: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Sulzer: Ergebnis H1 - Bobst: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Also: Ergebnis H1 - Basler KB: Ergebnis H1 - Vontobel: Ergebnis + MK H1 - Graubündner KB: Ergebnis + MK H1 - Myriad: Ergebnis H1 (nachbörslich; Conf. Call 18.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: ifo-Geschäftsklima 07/17 (10.00 Uhr) - US: FHFA-Index 05/17 (15.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 07/17 (16.00 Uhr) - CH: UBS-Konsumindikator Juni (Mittwoch) CS-CFA Index Juli (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.08. - SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09. Indexanpassungen anlässlich ordentlicher Indexreview (ab 18.9.): SMI: Keine Anpassungen SLI: Logitech ersetzen Lindt & Sprüngli N SMIM: Galenica ersetzen Sulzer - Dekotierungen: - Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt) - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt) - Pax Anlage (per 10. Oktober 2017) EX-DIVIDENDE DATEN: per 26.7.: Nebag (0,70 CHF, Kapitalherabsetzung) per 27.7.: Carlo Gavazzi (15,00 CHF) DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 1,1032 - USD/CHF: 0,9462 - Conf-Future: -7 BP auf 162,13% (Montag) - SNB: Kassazinssatz +0,01% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,20% auf 8'916 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): -0,45% auf 8'898 Punkte - SLI (Montag): -0,24% auf 1'415 Punkte - SPI (Montag): -0,46% auf 10'138 Punkte - Dow Jones (Montag): -0,31% auf 21'513 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,36% auf 6'411 Punkte - Dax (Montag): -0,25% auf 12'209 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,10% auf 19'955 Punkte STIMMUNG - Erholung angezeigt - Lindt&Sprüngli vorbörslich schwach nach Zahlen; Logitech hingegen gesucht

