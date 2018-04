UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS Q1: Reinergebnis Konzern 694 Mio Fr. (AWP-Konsens: 662 Mio) Vorsteuerergebnis Konzern 1,05 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 965 Mio) Vorsteuerergebnis bereinigt 1,2 Mrd Fr. (VJ 889 Mio) Geschäftsertrag 5'636 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5'505 Mio) Vorsteuerergebnis Swiss UB 563 Mio Fr. (VJ 404 Mio) Vorsteuerergebnis IWM 484 Mio Fr. (VJ 291 Mio) Vorsteuerergebnis Global Markets 295 Mio Fr. (VJ 317 Mio) Vorsteuerergebnis Asia Pacific 234 Mio Fr. (VJ 147 Mio) Vorsteuerergebnis IBCM 59 Mio Fr. (VJ 149 Mio) Verwaltete Vermögen 1'379,9 Mrd Fr. (Ende 2017: 1'376 Mrd) Nettoneugeld Vermögensverwaltungsgeschäft 14,4 Mrd Fr. (Q4 3,1 Mrd) Leverage Ratio CET1 bei 3,8% (Q4 3,8%) Kernkapital-Quote (CET1 B III etc.) bei 12,9% (Q4 12,8%) Restrukturierungskosten belasten mit 133 Mio Fr. (VQ 119 Mio) zusätzliche Netto-Kosteneinsparungen von 0,2 Mrd erwartet Phasen mit erhöhter Volatilität für die Märkte sehen Wachstumspotenzial für Vermögensverwaltungs- und IBCM-Bereiche CEO: Bank hat sich seit Beginn der Restrukturierung "dramatisch verändert" - Clariant Q1: Umsatz 1'722 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'681 Mio) EBITDA vor Einmaleffekten 268 Mio Fr. (AWP-Konsens: 267 Mio) 2018: Bisherige Prognosen werden bestätigt CFO: Umsatzdynamik und Profitabilität wird nächste Quartale zunehmen Erwarten ab H2 "signifikante" Dynamik im Ölgeschäft Inputkosten dürften in 2018 um 3-4% steigen - Novartis startet App 'FocalView' - Setzt Digitalisierung fort - Groupe Minoteries 2017: Umsatz 141,2 Mio CHF (VJ 146,2 Mio) Reingewinn von 5,8 Mio CHF (VJ 5,1 Mio) Dividende erneut bei 7,00 CHF pro Aktie - AMS entwickelt Chip für Blutdruckmessung bei tragbaren Geräten - Highlight Event and Entertainment erhält Fristerstreckung für Geschäftsbericht - Orior hält 88,93 Prozent aller Namenaktien von Thurella - Rapid Nutrition bläst Delisting an Schweizer Börse ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Aduno: CEO Martin Huldi tritt per sofort zurück BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock erhöht Anteil auf 5,09% - Flughafen Zürich: BlackRock meldet Anteil von 3,03% - Galenica: Norges Bank senkt Anteil auf 2,87% - Geberit: Blackrock erhöht Anteil auf 5,09% - Kardex: Alantra EQMC Asset Management meldet Anteil von 7,13% - Partners Group: Morgan Stanley meldet Erwerbspositionen von 15,8% - Temenos: Norges Bank senkt Anteil auf 2,49% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - CS: Conf Call Q1 - GV: Bachem, SFS, SGKB Donnerstag: - Bucher: Umsatz Q1 - Schindler: Ergebnis Q1 - Straumann: Ergebnis Q1 - Molecular Partners: Q1 Management Statement - Roche: Ergebnis Q1 - SNB: Ergebnis Q1 - GV: Basler KB, BC Jura, BCV, Comet, Elma, GAM, KTM Industries, Schmolz+Bickenbach, Zwahlen et Mayr Freitag: - CFT: Ergebnis Q1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: CS-CFA Index April (10.00) - US: Energieministerium Ölbericht (Woche) (16.30) - CH: SNB Referate Jean Studer und Thomas Jordan, GV/Bern (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.05. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 Fr. (bis 25.4., Nachfrist. 03.-17.05) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Ceva (voraussichtlich 4. Mai 2018) - Polyphor (im Q2 2018) - Swissport (verschoben wegen Marktkonditionen) - Dekotierungen: - Rapid Nutrition (geplantes Delisting per 30.04.2018 wurde abgesagt) - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Adecco (2,50 Fr.) - Vetropack (45,00 Fr.) per 26.4.: - Banque Profil de Gestion (0,1198 Fr.) - Edmond de Rothschild (835,00 Fr.) - Feintool (2,00 Fr.) - Swiss Life (13,50 Fr.) - U-blox (2,25 Fr.) per 27.4.: - Bachem (2,75 Fr.) - BKB (3,10 Fr.) - Credit Suisse (0,25 Fr.) - SGKB (1,50 Fr.) - SFS (1,90 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - Euro/Franken: 1,1984 - Dollar/Franken: 0,9815 - Conf-Future: -21 BP auf 158,29% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz +0,149% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,52% auf 8'751 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): -0,11% auf 8'796 Punkte - SLI (Dienstag): -0,26% auf 1'458 Punkte - SPI (Dienstag): -0,01% auf 10'420 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -1,74% auf 24'024 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,70% auf 7'007 Punkte - Dax (Dienstag): -0,17% auf 12'551 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,28% auf 22'215 Punkte STIMMUNG - Negativ wegen der US-Vorgaben - CS und Clariant nach Zahlen im Plus erwartet

