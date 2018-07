UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - LafargeHolcim erwirbt texanischen Transportbetonhersteller Tarrant Concrete Tarrant Concrete macht 40 Mio Dollar Umsatz - LafargeHolcim ernennt neuen Chef für Region Mittlerer Osten-Afrika - Partners Group erwirbt vier Büroliegenschaften im Wert von 320 Millionen Euro - Implenia ernennt André Wyss zum Nachfolger von Affentranger als CEO - Straumann übernimmt Createch Medical vollständig und 30 Prozent an Botiss - Tamedia-Zeitungen in Romandie erscheinen wegen Streiks mit weniger Seiten - Comet H1: Umsatz 231 Mio Fr. (VJ 222,6 Mio) EBITDA-Marge und Reingewinn deutlich unter Vorjahr Einmalige Rückstellungen von 10 Mio Fr. Trennung vom Anlagengeschäft in Davenport (USA) leitet Optimierungsmassnahmen bei X-Ray-System und Ebeam ein reduziert Umsatzerwartung 2018 auf 440-460 von 460-490 Mio CHF - Ceva verlängert Frachtmanagement-Vertrag mit Grosskunden - Umsatz 100 Mio USD - KTM Industries steigert im Halbjahr den Verkauf von Motorrädern um 15% - Wisekey erhält Sicherheitszertifikat von französischer Cybersecurity-Behörde - AMS verlängert Vertrag von CEO Alexander Everke bis 2021 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Barry Callebaut: BlackRock senkt Anteil auf 3,09% - U-blox: Wasatch Advisors erwirbt Anteil von 3,21% PRESSE MITTWOCH - Landis+Gyr: Haben Lieferengpässe unter Kontrolle ("FuW") ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Ankündigung Donnerstag: - Keine Ankündigung Freitag: - GV: Burckhardt, Dottikon ES WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: PMI Dienste 06/18 (10.00 Uhr) - CH: BFS Landesindex der Konsumentenpreise Juni 2018 (Donnerstag) Touristische Beherbergung Mai 2018 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.07. - Übernahmeangebote: - Bank Cler: BKB zu 52,00 CHF (Angebotsfrist 16.8. bis 3.10.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Oerlikon Drive Systems (am 11. Juli geplant) - Dekotierungen: - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per 10.7.: - Burckhardt Comp. (6,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1569 - USD/CHF: 0,9911 - Conf-Future: +17 BP auf 159,71% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,032% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,20% auf 8'608 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): +1,12% auf 8'625 Punkte - SLI (Dienstag): +0,92% auf 1'422 Punkte - SPI (Dienstag): +1,03% auf 10'344 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -0,54% auf 24'175 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,86% auf 7'503 Punkte - Dax (Dienstag): +0,91% auf 12'349 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,31% auf 21'717 Punkte STIMMUNG - zurückhaltend nach negativen Vorgaben, US-Börsen wg Feiertag geschlossen

