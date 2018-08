UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Re ernennt Russell Higginbotham zum neuen CEO Reinsurance EMEA - Swatch: Glashütte-Chef Thomas Meier kehrt in die Schweiz zur Gruppe zurück - Bossard 2018: Ziele leicht angehoben - Neu Umsatz von 880 Mio Fr. erwartet - Feintool H1: Nettoumsatz 337,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 325,2 Mio) EBIT 25,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 25,0 Mio) Reingewinn 16,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 16,2 Mio) 2018: Umsatzausblick auf 670-700 Mio Fr. (zuvor 630-650 Mio) erhöht - Medartis H1: Umsatz 61,0 Millionen Fr. (VJ 49,6 Mio) EBITDA 5,8 Millionen Fr. (8,6 Mio) Reingewinn 1,2 Millionen Fr. (VJ 2,5 Mio) 2018: Erwarten Umsatzwachstum im oberen Zehnprozentbereich Erwarten bereinigte EBITDA-Marge im Bereich von 15% bis 16% - Orior H1: Umsatz 273,7 Mio Fr. (VJ angepasst 259,1 Mio) EBITDA bereinigt 27,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 27,4 Mio) Reingewinn bereinigt 15,3 Mio Fr. (VJ 14,8 Mio) Strategie 2020 greift in sämtlichen Bereichen - Sensirion H1: Umsatz 90,2 Mio Fr. (VJ 69,6 Mio) EBITDA bereinigt 15,0 Mio Fr. (VJ 11,3 Mio) Reingewinn -2,0 Mio Fr. (VJ +1,4 Mio) 2018: Umsatz von 175-180 Mio Fr. erwartet - Blackstone Resources kooperiert mit kolumbianischer Minengesellschaft - DKSH kooperiert mit Medizintechnikunternehmen LivaNova in Asien NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Raiffeisen H1: Geschäftserfolg 517 Mio Fr. (VJ 532 Mio) Reingewinn 416 Mio Fr. (VJ 434 Mio) Verwaltete Kundenvermögen +0,5% auf 210,5 Mrd Fr. Hypothekarausleihungen +2,1% auf 176,3 Mrd Fr. 2018: Druck auf Zinsmargen wird anhalten Suche nach neuem CEO läuft "mit Hochdruck" BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Georg Fischer: Norges Bank meldet Anteil von 3,19% - OC Oerlikon: Blackrock meldet Anteil von 2,89% - Siegfried: JPMorgan Chase meldet Anteil von 3,017% - Sunrise: BlackRock erhöht Anteil auf 3,04% - SPS: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,0005% - Temenos: BlackRock senkt Anteil auf 4,99% PRESSE MITTWOCH - Audemars-Piguet-CEO erwartet weiteres Wachstum (Watch Around) - Novartis-Pharmachef: Auch wir sind an nachhaltigen Preisen interessiert (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Medartis: MK/Call H1 - Orior: Conf. Call H1 - Sensirion: Conf. Call H1 - GV: New Value: GV Donerstag: - BCV: Ergebnis H1 + MK - LLB: Ergebnis H1 - Peach Property: Ergebnis H1 - SFS: Investor Day - Sunrise: Ergebnis Q2 - SFS: Investor Day Freitag: - Bachem: Ergebnis H1 - Mobilezone: Ergebnis H1 - Adval Tech: Ergebnis H1 - Meier Tobler: Ergebnis, MK H1 - Nebag: Ergebnis H1 - u-blox: Ergebnis H1 - Baumgartner: Ergebnis H1 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Wiederverkäufe Häuser 07/18 (16.00) Energieministerium Ölbericht (16.30) FOMC Sitzungsprotokoll 1.8.2018 (20.00) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.09. - Übernahmeangebote: - Bank Cler: BKB zu 52,00 CHF (Angebotsfrist 16.8. bis 3.10.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Dekotierungen: - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) - Index-Anpassungen per 24.9.: - Keine Änderungen im SMI - AMS und Temenos ersetzen Aryzta und Bâloise im SLI - BB Biotech und VAT ersetzen DKSH und Galenica im SMIM EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1387 - USD/CHF: 0,9844 - Conf-Future: -8 BP auf 160,70% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,057% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,31% auf 9'055 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): +0,26% auf 9'083 Punkte - SLI (Dienstag): +0,29% auf 1'480 Punkte - SPI (Dienstag): +0,29% auf 10'823 Punkte - Dow Jones (Dienstag): +0,25% auf 25'822 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,49% auf 7'859 Punkte - Dax (Dienstag): +0,43% auf 12'384 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,64% auf 22'362 Punkte STIMMUNG - Doppelter Schlag für Donald Trump - Warten auf Protokoll der US-Notenbank

