UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé hält Mehrheit an südamerikanischer Terrafertil - Credit Suisse Logistik-Immobilienfonds schliesst Kapitalerhöhung ab - Partners Groups: Programm für Immobilieninvestitionen erreicht 2 Mrd. EUR - Barry Callebaut: Personalchefin Carole Le Meur verlässt Unternehmen - Adval Tech verkauft Tochtergesellschaft in Thailand - EEII H1: Verlust von 0,5 Mio Fr. (VJ 0,88 Mio) - Kudelski: Nagra erhält Auftrag von Vodafone - Kuros H1: Reinergebnis -5,2 Mio Fr. (VJ -7,0 Mio) Flüssige Mittel per Mitte Jahr bei 9,7 Mio Fr. - Villars H1: Reingewinn 84'969 Franken (VJ 24,822 Mio Franken) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - keine relevanten News BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Julius Bär: BlackRock senkt Anteil auf 4,91% PRESSE MITTWOCH - keine relevanten Meldungen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Logitech: GV Donnerstag: - Polyphor: Ergebnis H1 - Romande Energie: Ergebnis H1 Freitag: - keine Ankündigungen WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: PMI Dienste August (10:00) Einzelhandelsumsatz Juli (11:00) - US: Handelsbilanz Juli (14:30) Fed-Präsident von Minneapolis, Kashkari, hält eine Rede (22:00) - CH: Seco BIP Quartalsschätzungen Q2 (Donnerstag) BFS Touristische Beherbergung Juli (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - keine relevanten Daten SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.09. - Übernahmeangebote: - Bank Cler: BKB zu 52,00 CHF (Angebotsfrist 16.8. bis 3.10.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - SIG Combibloc (in den nächsten Monaten) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) - Index-Anpassungen per 24.9.: - Keine Änderungen im SMI - AMS und Temenos ersetzen Aryzta und Bâloise im SLI - BB Biotech und VAT ersetzen DKSH und Galenica im SMIM EX-DIVIDENDE DATEN: per 19.9. - HBM (1,50 Fr.) - Logitech (0,6727 Fr.) - Richemont (1,90 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1277 - USD/CHF: 0,9742 - Conf-Future: -31 BP auf 160,30% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,022% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,05% auf 8'947 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): -0,57% auf 8'951,89 Punkte - SLI (Dienstag): -0,48% auf 1'463,77 Punkte - SPI (Dienstag): -0,65% auf 10'697,14 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -0,05% auf 25'952 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,23% auf 8'091 Punkte - Dax (Dienstag): -1,1% auf 12'210,21 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,40% auf 22'607 Punkte STIMMUNG - Stabile Eröffnung erwartet

tt/kw

(AWP)