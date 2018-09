UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis verkauft Teile des US-Portfolios von Sandoz an Aurobindo Pharma Verkaufspreis 0,9 Mrd USD - potenzielle Earn-Outs 0,1 Mrd USD verkauft Dermatologiegeschäft und generische orale Feststoffe - Roche wird neue Tecentriq-Daten aus IMpower133-Studie am WCLC-Kongress zeigen muss weitere drei Monate auf FDA-Antwort für Tecentriq-Therapie warten - Logitech-Chef setzt auf neue Produkte und schellen Wandel - DKSH baut Partnerschaft mit Otsuka in Hong Kong aus - HBM Healthcare beteiligt sich an chinesischer Online-Apotheke Jianke - Mylan übernimmt Rechte an Tobi-Inhalator von Novartis - Panalpina erweitert Konzernleitung - Polyphor: Novo Holdings investiert 6,8 Mio Fr. für Antiobiotikaentwicklung Weiteren Investitionen von 4,7 Mio Fr geg. Lizenzgebühren möglich H1: Verlust von 20,8 Mio Franken Barmittel 153 Mio Fr, F&E-Kosten 21,7 Millionen Gehen von Anstieg der F&E-Kosten aus - Romande Energie H1: Umsatz 292 Mio Fr. (VJ 276,9 Mio) Reingewinn 30,9 Mio Fr. (VJ 34,0 Mio) EBITDA 77 Mio Fr. (VJ 64,4 Mio) H2: Tieferes Betriebsergebnis durch Einmalkosten erwartet CEO Pierre-Alain Urech tritt Ende September 2019 zurück - Sunrise ernennt Marcel Huber zum neuen Chief Administrative Officer (CAO) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Postfinance-Chef strebt am Hypothekenmarkt tiefen, einstelligen Marktanteil an BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Barry Callebaut: BlackRock meldet Anteil von zuletzt 3,18% - Clariant: Sabic bestätigt Anteil von 24,99%, White Tale/Corvex unter 3% - Credit Suisse: Erwerbsposition von Qatar Holding fällt auf 5,64% zurück - Flughafen Zürich: BlackRock meldet Anteil von 2,99% - OC Oerlikon: Blackrock hält Anteil von 3,25% - Temenos: Massachusetts Mutual/Oppenheimer hält 6,33% - U-blox: Credit Suisse Fund erhöht Anteil auf 7,17% - The Native: Clear Express Group hält neu knapp 14,5% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Polyphor: Ergebnis H1 Freitag: - keine Ankündigungen Montag: - Richemont: Trading Update Q1 + GV - Swiss RE: MK am Branchentreffen in Monte Carlo WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Touristische Beherbergung Juli 2018 (09.15 Uhr) SNB Referat Zurbrügg: "10 Jahre nach dem Sturm", Uni Luzern (18.30 Uhr) - DE: Auftragseingang Industrie Juli 2018 (8.00 Uhr) - US: ADP-Beschäftigung August 2018 (14.15 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Produktivität Q2 2018 (endgültig; 14.30 Uhr) Lohnstückkosten Q2 2018 (endgültig; 14.30 Uhr) PMI Dienste August 2018 (15.45 Uhr) ISM-Index Dienste August 2018 (16.00 Uhr) Auftragseingang Industrie Juli 2018 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter Juli 2018 (endgültig; 16.00 Uhr) Energieministerium Ölbericht (Woche; 17.00 Uhr) - CH: Seco Arbeitsmarktdaten August 2018 (Freitag) SNB Devisenreserven August 2018 (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - Seco: BIP real Q2 2018 bei +0,7% gg Vorquartal und +3,4% gg Vorjahr real Q1 rev. +1,0% gg VQ (alt: +0,6%), +2,9% (alt +2,2%) gg VJ SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.09. - Übernahmeangebote: - Bank Cler: BKB zu 52,00 CHF (Angebotsfrist 16.8. bis 3.10.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - SIG Combibloc (in den nächsten Monaten) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) - Index-Anpassungen per 24.9.: - Keine Änderungen im SMI - AMS und Temenos ersetzen Aryzta und Bâloise im SLI - BB Biotech und VAT ersetzen DKSH und Galenica im SMIM EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1626 - USD/CHF: 0,9705 - Conf-Future: -22 BP auf 160,08% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,019% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,04% auf 8'965 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): -0,93% auf 8'869 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,88% auf 1'451 Punkte - SPI (Mittwoch): -1,04% auf 10'586 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +0,09% auf 25'975 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,19% auf 7'995 Punkte - Dax (Mittwoch): -1,39% auf 12'040 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,36% auf 22'500 Punkte STIMMUNG - Kaum verändert - Sorge vor Handelskrieg bleibt

ys/kw

(AWP)