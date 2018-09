UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS: Thiam dementiert Gerüchte um Präsidentschaftskandidatur in Elfenbeinküste - Givaudan hält 98,06 Prozent an Naturex - Aevis tritt in den Berner Spitalmarkt ein - Partnerschaft mit Siloah - S+B-Tochter A. Finkl & Sons Co verliert laut Medien Air-Force-Auftrag - VAT-Finanzchef Andreas Leutenegger verlässt Unternehmen Ende Jahr - Kudelski-Tochter Nagra erhält Auftrag von Sport TV - US-Börsenaufsicht SEC plant Verteilung der Logitech-Bussen über Fonds - ASW erhöht Beteiligung Asmallworld auf 63 Prozent - Temenos erhält Auftrag von australischer Bank - MCH-Geschäftsleitungsmitglied Stephan Peyer verlässt Unternehmen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ascom: TimesSquare Capital Management meldet Anteil von 3,23% - Flughafen Zürich: BlackRock erhöht Anteil auf 3,02% - Landis+Gyr: Norges Bank mit Anteil von 2,95% - Mobimo: UBS Fund Management erhöht Anteil auf 3,004% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - keine Ankündigungen Montag: - Richemont: Trading Update Q1 + GV - Swiss RE: MK am Branchentreffen in Monte Carlo Dienstag: - Partners Group: Ergebnis H1 + MK - Dormakaba: Ergebnis 2017/18 + BMK - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August - Poenina: Ergebnis H1 + MK H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - SNB: Devisenreserven August 2018 (09.00) - US: Arbeitsmarktbericht 08/18 (14.30) Fed-Mitglied Rosengren hält eine Rede (14.30) Fed-Mitglied Mester hält eine Rede in Boston (15.00) Fed-Mitglied Kaplan hält eine Rede (18.45) WIRTSCHAFTSDATEN - Seco: Arbeitslosenquote August 2,4% (VM 2,4%), saisonber. 2,6% (VM 2,6%) - DE: Gesamtproduktion Juli +1,1 % gg Vorjahr (Prognose +2,6) Gesamtproduktion Juli -1,1% gg Vormonat (Prognose +0,2) Exporte Juli -0,9% gg Vormonat (Prognose +0,3) Importe Juli +2,8% gg Vormonat (Prognose +0,1) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.09. - Übernahmeangebote: - Bank Cler: BKB zu 52,00 CHF (Angebotsfrist 16.8. bis 3.10.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - SIG Combibloc (in den nächsten Monaten) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) - Index-Anpassungen per 24.9.: - Keine Änderungen im SMI - AMS und Temenos ersetzen Aryzta und Bâloise im SLI - BB Biotech und VAT ersetzen DKSH und Galenica im SMIM EX-DIVIDENDE DATEN: per 19.9. - HBM (1,50 Fr.) - Logitech (0,6727 Fr.) - Richemont (1,90 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1231 - USD/CHF: 0,9650 - Conf-Future: -2 BP auf 160,1% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,005% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,06% auf 8'813 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): -0,57% auf 8'819 Punkte - SLI (Donnerstag): -049% auf 1'444 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,54% auf 10'529 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,08% auf 25'996 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,91% auf 7'923 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,71% auf 11'955 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,80% auf 22'307 Punkte STIMMUNG - Handel bleibt eines der grossen Themen

