UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Richemont 5 Mte: Umsatz (inkl. Yoox-Kauf) in LW +25% (AWP-Konsens: +20%) Umsatz (inkl. Yoox-Kauf) in Euro +22% (AWP-Konsens: +18%) Org. Wachstum (exkl.Yoox-Kauf) in LW +10% (AWP-Konsens: +9%) Uhrenumsatz +14% in LW - Schmuckumsatz +4% in LW - Richemont ernennt Jerome Lambert per sofort zum Group Chief Executive Officer - Swiss Re rechnet mit stabiler Preisentwicklung (Branchentreffen) - Clariant: SABIC-Deal hat alle behördliche Genehmigungen erhalten - Sika schliesst Kapitalherabsetzung ab - Ceva Logistics erhält neuen Auftrag von Western Power - GLKB: Schadenersatzklage gegen ehemalige Organe geht zurück an Kantonsgericht - Orascom DH arbeitet in Taba Heights mit Reiseveranstalter Itaka zusammen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Comet: Cologny Advisors halten 3,01% - OC Oerlikon: Blackrock hält Anteil von 3,14% - SFS: Familiengruppe meldet Anteil von 54,98% - Temenos: BlackRock hält weiterhin 5,05% Erwerbspositionen PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - Nestlé will mit Blue Bottle Coffee in Europa Fuss fassen (FT) - Novartis: US-Senatorin Tina Smith erhöht Druck im Cohen-Skandal (AZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Richemont: GV - Swiss RE: MK am Branchentreffen in Monte Carlo Dienstag: - Partners Group: Ergebnis H1 + MK - Dormakaba: Ergebnis 2017/18 + BMK - Poenina: Ergebnis H1 + MK H1 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August (nachbörslich) Mittwoch: - Keine Ankündigungen WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - GB: Industrieproduktion 07/18 (10.30 Uhr) BIP 07/18 (10.30 Uhr) Handelsbilanz 07/18 (10.30 Uhr) - EU: Sentix-Investorenvertrauen 09/18 (10.30 Uhr) - US: Fed-Präsident von Atlanta, Bostic, hält eine Rede (18.00 Uhr) - CH: EFV/SNB Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag; Ergebnis Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.09. - Übernahmeangebote: - Bank Cler: BKB zu 52,00 CHF (Angebotsfrist 16.8. bis 3.10.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - SIG Combibloc (in den nächsten Monaten) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) - Index-Anpassungen per 24.9.: - Keine Änderungen im SMI - AMS und Temenos ersetzen Aryzta und Bâloise im SLI - BB Biotech und VAT ersetzen DKSH und Galenica im SMIM EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1203 - USD/CHF: 0,9698 - Conf-Future: -46 BP auf 157,40% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,020% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,22% auf 8'862 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): +0,28% auf 8'843 Punkte - SLI (Freitag): +0,10% auf 1'445 Punkte - SPI (Freitag): +0,22% auf 10'553 Punkte - Dow Jones (Freitag): -0,31% auf 25'917 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,25% auf 7'903 Punkte - Dax (Freitag): +0,04% auf 11'960 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,30% auf 22'373 Punkte STIMMUNG - Handelsstreit droht zu eskalieren

