UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group H1: Erträge 659 Mio Fr. (AWP-Konsens: 622 Mio) EBITDA 437 Mio Fr. (AWP-Konsens: 397 Mio) IFRS Reingewinn 394 Mio Fr. (AWP-Konsens: 367 Mio) 2018: Erwarten weiterhin Kundennachfragen von 11-14 Mrd Euro - Aryzta unterzeichnet Underwirting-Vereinbarung mit Banken über 800 Mio EUR Aryzta nomminiert drei neue unabhängige Verwaltungsräte - Givaudan platziert Senior Debt Notes über 1,3 Mrd Euro - Kühne+Nagel setzt Blockchain-Technologie für Gewichtsportal ein - Novartis-Tochter Alcon will Hauptsitz nach Genf verlagern - Dormakaba 2017/18: Umsatz von 2,84 Mrd Franken (VJ 2,52 Mrd) bestätigt EBITDA 431,0 Mio Franken (VJ 387,3 Mio) Reingewinn 238,7 Mio Franken (VJ 224,6 Mio) Dividende 15 Franken je Aktie (VJ 14 Fr.) 2018/2019: Ziele bestätigt Jens Birgersson soll Elton SK Chiu im Verwaltungsrat ablösen - Poenina H1: Betriebsertrag 61,9 Mio Fr. (VJ 55,2 Mio) EBIT 2,9 Mio Fr. (VJ 2,7 Mio) Gewinn 2,2 Mio Fr. (VJ 2,0 Mio) Zusammenschluss mit Inretis geplant - Kapitalerhöhung im Q4 - Kudelski-Tochter Nagra lanciert neue Anti-Piraterie-Dienstleistung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dufry: GIC Private (Govt. of Singapore) erhöht Anteil auf 3,12% - Flughafen Zürich: BlackRock erhöht Anteil auf 3,04% - Galenica: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,02% - Landis+Gyr: JPMorgan Chase meldet Anteil von 5,237% - Panalpina: Franklin Resources senkt Anteil auf 2,87% - Sika meldet Anteile von 0,04%/6,11% - Saint-Gobain mit 10% - Swissquote: JPMorgan Chase meldet Anteil von 3,093% PRESSE DIENSTAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Partners Group: MK H1 - Dormakaba: BMK 2017/18 - Poenina: MK H1 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August (nachbörslich) Mittwoch: - Keine Ankündigungen Donnerstag: - Roche: Webcast Virtual Late Stage Pipeline - Asmallworld: Ergebnis H1 - BFW: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - CPH: Investorentag - Newron: Ergebnis H1 - SHL: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Lagerbestände Grosshandel (16.00 Uhr) - CH: BFS Produzenten- und Importpreisindex August WIRTSCHAFTSDATEN - EFV/SNB: Eidgenossenschaft stockt Anleihe 0,50%/2045 auf SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.09. - Übernahmeangebote: - Bank Cler: BKB zu 52,00 CHF (Angebotsfrist 16.8. bis 3.10.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - SIG Combibloc (in den nächsten Monaten) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) - Index-Anpassungen per 24.9.: - Keine Änderungen im SMI - AMS und Temenos ersetzen Aryzta und Bâloise im SLI - BB Biotech und VAT ersetzen DKSH und Galenica im SMIM EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1325 - USD/CHF: 0,9749 - Conf-Future: -9 BP auf 157,32% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,018% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,10% auf 8'939 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +0,99% auf 8'930 Punkte - SLI (Montag): 0,82% auf 1'457 Punkte - SPI (Montag): +0,92% auf 10'650 Punkte - Dow Jones (Montag): -0,23% auf 25'857 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,27% auf 7'924 Punkte - Dax (Montag): +0,22% auf 11'986 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,30% auf 22'665 Punkte STIMMUNG - Warten auf die Notenbankentscheidungen

